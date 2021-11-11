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بوتين يبحث مع ميركل أزمة المهاجرين لليوم الثاني على التوالي

بوتين يبحث مع ميركل أزمة المهاجرين لليوم الثاني على التوالي
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس مع جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

العالم-اوروبا

وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين وميركل في مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم الخميس، واصلا مناقشة مستجدات الوضع عند حدود بيلاروس ودول الاتحاد الأوروبي "أكدا على أهمية تسوية أزمة المهاجرين الحادة على وجه السرعة وفقا للمعايير الإنسانية الدولية".

ودعا الرئيس الروسي، حسب البيان، إلى استئناف الاتصالات بين بيلاروس ودول التكتل الأوروبي بهدف حل هذه القضية.

وذكر البيان أن بوتين وميركل تبادلا خلال مكالمة اليوم أيضا الآراء بشأن النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، حيث لفت الرئيس الروسي إلى انتهاج حكومة كييف "سياسات هدامة مع التركيز أكثر فأكثر على أساليب القوة"، بما يشمل انتهاك اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع من خلال استخدام طائرات قتالية مسيرة.

كما أشار الرئيس الروسي، حسب البيان، إلى "الطابع الخطير والمزعزع للاستقرار الذي تحمله الأنشطة الاستفزازية لقوات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى من حلف الناتو في البحر الأسود".

وسبق أن أجرى بوتين وميركل أمس مكالمة هاتفية أخرى بمبادرة من ألمانيا، حيث دعت المستشارة الرئيس الروسي إلى الضغط على مينسك بغية تسوية أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس.

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