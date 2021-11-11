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في حوار خاص مع قناة العالم..

قائد بحرية للجيش الايراني: الاحتلال سيتلقى صفعة قوية إذا قام بتهديد مصالحنا

قائد بحرية للجيش الايراني: الاحتلال سيتلقى صفعة قوية إذا قام بتهديد مصالحنا
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البحرية في الجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني، مناورات "ذوالفقار 1400" للقوات المشتركة البحرية والبرية والجوية تجري سنويا ويتم التخطيط لها مسبقا.

العالم- خاص بالعالم

وقال الادميرال شهرام ايراني في حوار خاص مع قناة العالم: لقد تم اختبار صاروخا بمدى 300 كلم في مناورات ذوالفقار وأصاب هدفة بدقة عالية، وقد حققت المناورات الأخيرة جميع الأهداف المرسومة لها.

واوضح الادميرال شهرام ايراني، بعد مضي 40 عاما من العداء للنظام الاسلامي فإن رسالتنا للدول الصديقة هي أننا وصلنا إلى مرحلة عالية من الاعتماد على الذات، لافتاً الى ان الولايات المتحدة الامريكية كانت ولازالت العدو اللدود للجمهورية الاسلامية منذ انتصار الثورة الاسلامية إلى يومنا هذا. وان الحظر الأميركي لم ولن يحقق أهدافه لا سيما في استهداف البحرية الايرانية ومنعها من التطور والتقدم.

واضاف الادميرال شهرام ايراني: لا نعتبر الكيان الصهيوني تهديدا فعليا للجمهورية الاسلامية لأنه لا يمتلك هوية وسيتلقى صفعة قوية إذا قام بتهديد مصالحنا القومية.

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