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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي القسم رئيسًا للمجلس السيادي في السودان
مراسل العالم: بدء الاحتجاجات في عدد من احياء العاصمة السودانية الخرطوم رفضا لتشكيل المجلس السيادي
مراسل العالم: اشعال اطارات السيارات في عدد من شوارع الخرطوم رفضًا لتشكيل المجلس السيادي
رويترز: وزير الإعلام السوداني المدني المقال يقول إن تشكيل مجلس السيادة تمديد للانقلاب العسكري
شهرام ايراني: الغاء اجراءات الحظر لم يغير شيئا بالنسبة للقوات العسكرية الايرانية لأنها قامت ببناء قدراتها بالاعتماد على سواعد ابناءها
شهرام ايراني: لن تقبل ايران بالتفاوض على برنامجها العسكري خلال مفاوضات فيينا النووية
قائد بحرية الجيش الايراني: قوات الجيش وحرس الثورة الاسلامية يدان لحماية النظام الاسلامي والذود عن حياض ايران الاسلامية
قائد بحرية الجيش الايراني: قوات الجيش وحرس الثورة الاسلامية يدان لحماية النظام الاسلامي والذود عن حياض ايران الاسلامية
العميد محمد يوسفي خوش قلب نائب قائد العمليات الدفاعية في الجيش الايراني
قائد بحرية الجيش الايراني: مناورات ذوالفقار الأخيرة حققت جميع الأهداف التي خطط لها
مراسل العالم: بدء الاحتجاجات في عدد من احياء العاصمة السودانية الخرطوم رفضا لتشكيل المجلس السيادي
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش
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