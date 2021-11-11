هذأ أبرز ما جاء في البيان الختامي لملتقى الحوار الأمني ​​الإقليمي بنيودلهي

وضمن التأكيد على احترام السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، أكد هؤلاء دعمهم القوي لأفغانستان تنعم بالسلام والأمن والاستقرار.

وشددت الأطراف على ضرورة عدم استخدام الأراضي الأفغانية كمأوى للتدريب والتخطيط لأية أعمال إرهابية.

وشدد البيان على ضمان الحقوق الأساسية للنساء والأطفال والأقليات حيث كان أحد نقاط هذا البيان.

وأعرب المسؤولون في الاجتماع عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في أفغانستان، وشددوا على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية فورية لشعب أفغانستان.

كما أكد الحاضرون من جديد التزامهم بمساعدة أفغانستان في منع انتشار كوفيد تسعةعشر.

وشكر المشاركون جمهورية الهند على عقدها الحوار الأمني ​​الإقليمي الثالث حول أفغانستان في نيودلهي.