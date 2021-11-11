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ياسر المصري: البحرين والامارات لا يمكنهما أن تساويان عشرة بالمئة من قدرات ايران أو سورية

الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

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