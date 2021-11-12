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بايدن يوقع تشريعا يفرض قيودا على شركات صينية

بايدن يوقع تشريعا يفرض قيودا على شركات صينية
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعا يمنع شركات اتصالات وتكنولوجيا من الحصول على ترخيص إن كانت تمثل "تهديدا أمنيا".

العالم - الأميركيتان

ويمنع التشريع شركات مثل "هواوي تكنولوجيز" و"زد.تى.إى" الصينية والتي يمكن أن تمثل تهديدا أمنيا من تلقي تراخيص معدات جديدة من الهيئات التنظيمية الأمريكية.

ويعد التشريع أحدث مسعى من قبل الحكومة الأمريكية لكبح جماح شركات الاتصالات والتكنولوجيا الصينية.

ويلزم القانون الجديد لجنة الاتصالات الاتحادية بعدم فحص أو الموافقة على أي طلب ترخيص للمعدات التي تشكل "خطرا غير مقبول" على الأمن القومي.

ويأتي التوقيع قبل أيام من عقد بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ قمة عبر الإنترنت.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الاجتماع متوقع يوم الاثنين وسط توتر بشأن التجارة وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية.

وكان مجلس الشيوخ وافق في 28 أكتوبر، بالإجماع على قانون المعدات الآمنة بعد أن أقره مجلس النواب في وقت سابق من الشهر نفسه.

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