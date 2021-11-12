أهم الأحداث التي إجتاحت منصات التواصل في العالم العربي

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طرد مناصرين للقضية الفلسطينية في بريطانيا سفيرة الاحتلال الاسرائيلي في لندن تسيبي حوتوبيلي من كلية لندن للاقتصاد، حيث كان من المفترض ان تلقي كلمة فيها.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مشاهد طرد سفيرة الاحتلال من كلية لندن، ما دفع نشطاء رواد التواصل في العالم العربي الى اجراء مقارنة مع التعاطي العربي تجاه الاحتلال الاسرائيلي.

وفي سياق أخر، عادت الامارات لترسل وزير خارجيتها عبدالله بن زايد ال نهيان لاول مرة الى سوريا بعد عقد من القطيعة والاستهداف ودعم الجماعات الارهابية والمسلحة في سوراي، ما جعل رواد التواصل الى تناول تداعيات واسباب هذه الزيارة.

أما في لبنان، في ظل الازمة المفتلعة بين لبنان والسعودية، خرج زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بدعوة للاعتذار من السعودية واقالة وزير الاعلام جورج قرداحي. الملفت ايضا في كلام جنبلاط قوله انه صبر كثيرا على حزب الله، ما اثار موجة سخرية واسعة من السياسي اللبناني على منصات التواصل.

في موضوع آخر، يشغل الاردنيين كميل الزعبي المواطن الاردني الذي اعتقلته السلطات بعد انتقاده لرئيس الوزراء بشر الخصاونة واتهم زوجته بالاستفادة من منصب زوجها لتحقيق مكاسب خاصة.

أما في مصر، اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن افتتاح مجمع السجون في وادي النطرون في مصر، كونه اكبر مجمع سجون في المنطقة ما زال يثير انتقادات وسخرية على مواقع التواصل.