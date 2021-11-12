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الامم المتحدة: الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء أزمة اليمن

الامم المتحدة: الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء أزمة اليمن
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد مبعوث الامم المتحدة في شؤون اليمن هانس غروندبرغ ان الحوار السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لانهاء أزمة اليمن.

العالم-اليمن

وأورد المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك تفاصيل عن تقرير المبعوث الاممي الخاص لشؤون اليمن هانس غروندبرغ الى مجلس الامن الدولي، موضحاً ان غروندبرغ أنهى زيارته لمحافظة تعز التي استغرقت 3 ايام حيث التقى مجموعة كبيرة من الشخصيات التي أكدت على ضرورة وضع نهاية للحرب على اليمن.

واضاف: أكد غروندبرغ، خلال لقاءاته في اليمن، على الحاجة الى سبيل للحل يتمثل بالحوار السياسي الشامل، داعيا جميع الاطراف المعنية الى المشاركة البناءة في المحادثات حول الشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تثير القلق في اليمن.

وأعرب المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة عن قلقه العميق حيال الاوضاع السيئة في اليمن، لافتا الى احتمال نزوح 450 الف شخص في حال دخول الحرب الى مدينة مأرب.

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