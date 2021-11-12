الصحة المصرية: نمر بذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

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وقال مجاهد في مداخلة هاتفية: "نحن الآن في ذروة الموجة الرابعة لكن مقارنة بالموجة الأخيرة تعتبر نسب الإصابة أقل"، منوها أنه لم يتم رصد أي متحورات جديدة في مصر حتى الآن.

كما أشار مجاهد إلى أنه بداية من الاثنين المقبل لن يسمح لأي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا بالدخول المؤسسات الحكومية.

وأضاف: "بداية من 1 ديسمبر المقبل لن يُسمح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح".

ولفت إلى أنه يتم تطعيم أكثر من نصف مليون مواطن يوميا، مضيفا أن هناك مبادرة على مستوى المحافظات المصرية، للتوسع في عملية إتاحة اللقاحات بشكل مكثف والتسجيل والحصول الفوري على اللقاح تيسيرا على المواطنين.

وأردف أن هناك مراكز تسجيل بيانات لأخذ اللقاح في محطات المترو وأمام المساجد والكنائس، موضحا أنه "يجب على المواطنين التشديد على تلقي اللقاح حفاظا على صحتهم".

المصدر: "القاهرة 24"