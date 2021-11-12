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لا نامت أعين جبناء العرب..

بالفيديو...سفيرة الإحتلال الاسرائيلي تطرد من كلية لندن

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

طرد مناصرين للقضية الفلسطينية في بريطانيا سفيرة الاحتلال الاسرائيلي في لندن تسيبي حوتوبيلي من كلية لندن للاقتصاد حيث كان من المفترض ان تلقي كلمة فيها.

العالم - هاشتاغ

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو طرد سفيرة الاحتلال الاسرائيليي من كلية لندن، مما دفع رواد منصات التواصل في العالم العربي من اجراء مقارنة بين هذا الحدث وبين التعاطي العربي تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

حيث كتب "خالد الطيب": "في لندن تُطرد سفيرة الكيان الصهيوني وفي بعض البلاد الاسلامية والعربية يُرحب ويُحتفل بسفراء الكيان المحتل"

وعلق "فيصل لبان": "في الوقت الذي تتهافت العواصم العربية باستقبال الحاخامات اليهود، طلبة كلية الاقتصاد بكلية لندن يطردون السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوبيلي بعد محاولتها إلقاء كلمة في الكلية. لا نامت اعين الجبناء العرب".

وجاء في حساب "الغزالي" رداً على قناة الحدث السعودية المنشغلة بالتهجم على ايران: "لم تذكر قناتكم الموقرة كيف تم طرد السفيرة الاسرائيلية من احدى جامعات لندن من قبل الشباب العرب المقيمين في بريطانيا؟"

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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لا نامت أعين جبناء العرب.. بالفيديو...سفيرة الإحتلال الاسرائيلي تطرد من كلية لندن

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