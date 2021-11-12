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أ ف ب: حكم بالسجن 11 عاما على الصحافي الأميركي المعتقل في بورما

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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