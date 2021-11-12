السويد ستحاكم مسؤولين في شركة نفطية بالتواطؤ في جرائم حرب بالسودان

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وخضع السويسري أليكس شنايتر الذي شغل منصب نائب رئيس الشركة ومسؤول العمليات، والسويدي إيان لوندين الذي شغل منصب المدير العام للشركة بين عامي 1998 و2002 ثم صار يرأس مجلس إدارتها منذ عام 2002، للتحقيق منذ عام 2010 واعتبرا رسميا مشتبها فيهما في عام 2016.



وقالت الهيئة اليوم، في بيان «يشتبه في تورطهما بجرائم حرب ارتكبها النظام السوداني آنذاك بهدف تأمين عمليات الشركة النفطية في جنوب السودان».



وطالب الادعاء أيضا بدفع 1.4 مليار كرونة سويدية (160 مليون دولار)، تعادل الأرباح التي جنتها الشركة جراء بيعها عملياتها في السودان عام 2003.



والرخصة البترولية الواسعة «بلوك 5إيه» أدارتها الشركة السويدية بالتعاون مع شركات «ماليسيان بيتروناس» و«أو أم في» النمسوية و«سودابت» السويدية، في منطقة تضررت بشكل خاص من الحرب الأهلية خلال تلك الفترة.



وبعد أن اكتشفته «لوندين» عام 1999، شهد الحقل النفطي مواجهات مسلحة بين مجموعات مسلحة متمردة والجيش السوداني ومجموعات داعمة له.



وقالت النيابة السويدية إن «هذه الهجمات أدت إلى معاناة كبيرة بين المدنيين»، مشيرة إلى حدوث قصف جوي وإحراق قرى وقتل وعمليات خطف.



والمسؤولان متهمان بالتواطؤ لطلبهما الحماية من الحكومة السودانية، بينما نصت اتفاقية سلام عام 1997 على أن يكون القطاع تحت مسؤولية المجموعات المسلحة المحلية.



واعتبرت النيابة أن الشركة أقدمت على ذلك على رغم «علمها أن هذا يعني أن الجيش سيسيطر على بلوك 5إيه بالقوة المسلحة».



لم يبدأ الحقل في الإنتاج إلا عام 2006، بعد انسحاب «لوندين» عام 2003. وبات الحقل موجودا في أراضي جنوب السودان منذ استقلاله عام 2011.



وبإمكان السويد إقامة دعوى للحكم في الجرائم المرتكبة في بلد آخر، لكن يتوجب الحصول على موافقة السلطة التنفيذية من أجل محاكمة مواطن أجنبي.



وفي ردها على سؤال لوكالة «فرانس برس» نفت «لوندين» الاتهامات، مستنكرة تهمة «غير مفهومة»، وأكدت أنه «لم يتم تقديم أي دليل» يربط مسؤولي الشركة بجرائم مرتكبة في السودان.



وقال متحدث باسم الشركة في بيان مكتوب إن «التحقيق لا أساس له ومغلوط من الأساس»، وأضافت أن المتهمين «يعارضان التهم بشدة، ونعلم أن لوندين لم ترتكب أي خطأ».