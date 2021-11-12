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رؤية نشطاء التواصل حول زيارة عبدالله بن زايد الى دمشق

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

تناول نشطاء التواصل الإجتماعي زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان الى دمشق بعد عقد من القطيعة ودعم الجماعات الارهابية والمسلحة في سوريا.

العالم - هاشتاغ

وعلق نشطاء التواصل الإجتماعي حول زيارة عبدالله بن زايد الى دمشق، حيث جاء في "معالي الوزيرة": "قضية استياء الولايات المتحدة من زيارة وزير الخارجية الإماراتي لسوريا تشبه قضية عدم منحها الموافقه الكاملة لمصر لتزويد لبنان بالغاز عبر سوريا لتفادي عقوبات قيصر في الحالتين كل من الإمارات ومصر استخدمتهم الولايات المتحدة لرمي أوراق تفاوضية على الطاولة من دون منحهم الصلاحيات الكاملة".

وعلقت"كندة": "انا متخوفة اكتر من عودة الخليج(الفارسي) الى سورية، الامارات اكثر المطبعين استفزازاً ووقاحة وانبطاحاً، دبي مستباحة، بالاضافة الى اعطائها معلومات سرية عن تسعة مليون مقيم لديها للكيان المحتل".

وغرد"جهاد بركات": "لا أتمنى أن تعود سورية الى جامعة الدول العربية وإذا عادت أنا مع خلي السلاح صاحي".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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