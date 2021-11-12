عقب اعتقال العشرات... إثيوبيا تحذر موظفي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن الموظفين الإثيوبيين العاملين بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الذين يخالفون القانون سيعاقبون. جاء ذلك في أعقاب القبض على العديد من موظفي المنظمة الدولية بسبب جرائم غير محددة.



وقال مفتي في مؤتمر صحافي بالعاصمة «يتعين على موظفي الأمم المتحدة المقيمين في إثيوبيا احترام قانون البلد. فهم يعيشون في إثيوبيا وليس في الفضاء. وسواء أكانوا من موظفي الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي فإنه يجب محاسبتهم».



وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت السلطات الإثيوبية، مواطنين يعملون في منظمات الأمم المتحدة داخل البلاد، متهمون بالتخابر مع «إرهابيين» في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.