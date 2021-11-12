الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

عقب اعتقال العشرات... إثيوبيا تحذر موظفي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي

عقب اعتقال العشرات... إثيوبيا تحذر موظفي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

هددت الحكومة الإثيوبية اليوم، الموظفين الإثيوبيين العاملين بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بمعاقبتهم في حال مخالفة القانون.

العالم - افريقيا


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن الموظفين الإثيوبيين العاملين بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الذين يخالفون القانون سيعاقبون. جاء ذلك في أعقاب القبض على العديد من موظفي المنظمة الدولية بسبب جرائم غير محددة.

وقال مفتي في مؤتمر صحافي بالعاصمة «يتعين على موظفي الأمم المتحدة المقيمين في إثيوبيا احترام قانون البلد. فهم يعيشون في إثيوبيا وليس في الفضاء. وسواء أكانوا من موظفي الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي فإنه يجب محاسبتهم».

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت السلطات الإثيوبية، مواطنين يعملون في منظمات الأمم المتحدة داخل البلاد، متهمون بالتخابر مع «إرهابيين» في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

روابط ذات صلة

اعتقالات وإخفاء.. "رايتس ووتش" تتهم أثيوبيا بانتهاك حقوق المنتمين لتيغراي

إثيوبيا: هذه شروطنا للتفاوض مع متمردي تيغراي

تحذيرات اممية من حمام دم باثيوبيا وامريكا تأمر دبلوماسييها بالمغادرة

أديس أبابا.. تجمع دعت له الحكومة للحشد ضد متمردي تيغراي

ما بين سطور التطورات الأخيرة في اثيوبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أجنحة الشام للطيران تسير رحلات مباشرة من دمشق إلى أبو ظبي

بالفيديو.. سخرية رواد التواصل من كلام وليد جنبلاط بشأن حزب الله

العلماء يحددون 13 عامل خطر جديد للإصابة بمرض ألزهايمر

دولة القانون: مصرون على حقنا

صنعاء تنتقد العقوبات الاممية وتتهم مجلس الامن بتجاهل انتهاكات العدوان

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات في لبنان