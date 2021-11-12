سخرية رواد التواصل من كلام وليد جنبلاط بشأن حزب الله

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وتناول نشطاء التواصل وبسخرية واسعة كلام جنبلاط حول حزب الله حيث قال جنبلاط انه صبر كثيرا على حزب الله.

وكتب جهاد نصرالله" حول هذا الموضوع: "طالما رجع يتحمس وليد جنبلاط ويخبص بالحكي. يعني اتوقعوا فوضى جديدة عالأرض".

وعلق "سعيد السماهيجي": "ماذا قال وليد جنبلاط عن الأمريكان وحزب الله وأخطائه التكتيكية الهبلة كأن ليس لديه مبادئ وقيم يسير عليها. انسان همجي مفلس ورجل الساعة الموجة تجيبه وتروح به وكله أخطاء من شعر رأسه إلى أخمص قدميه".

وغرد"امجد ابراهيم": "وليد جنبلاط شايف حاله ما بيسوى يصطفل هو، بس اكيد لبنان بيسوى".