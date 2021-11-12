الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

سخرية رواد التواصل من كلام وليد جنبلاط بشأن حزب الله

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

خرج زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في ظل الازمة المفتلعة بين لبنان والسعودية، بدعوة للاعتذار من السعودية واقالة وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي.

العالم - هاشتاغ

وتناول نشطاء التواصل وبسخرية واسعة كلام جنبلاط حول حزب الله حيث قال جنبلاط انه صبر كثيرا على حزب الله.

وكتب جهاد نصرالله" حول هذا الموضوع: "طالما رجع يتحمس وليد جنبلاط ويخبص بالحكي. يعني اتوقعوا فوضى جديدة عالأرض".

وعلق "سعيد السماهيجي": "ماذا قال وليد جنبلاط عن الأمريكان وحزب الله وأخطائه التكتيكية الهبلة كأن ليس لديه مبادئ وقيم يسير عليها. انسان همجي مفلس ورجل الساعة الموجة تجيبه وتروح به وكله أخطاء من شعر رأسه إلى أخمص قدميه".

وغرد"امجد ابراهيم": "وليد جنبلاط شايف حاله ما بيسوى يصطفل هو، بس اكيد لبنان بيسوى".

روابط ذات صلة

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات في لبنان

المعركة لن تنتهي إلا بزوال الكيان الصهيوني الذي بات قريبا

ايران-لبنان؛ منافسة ثقيلة للتأهل الی نهائيات كأس العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحشد الشعبي والجيش يبحثان تعزيز التعاون المشترك في الطارمية

بعد تقرير صحيفة فرنسية.. البحرين تحاول إثارة خلاف حدودي مع قطر

وزير دفاع الكويت يدعو إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات 

السلطات التركية تعتقل زوجين 'إسرائيليين' بتهمة التجسس

الإمارات تستضيف مؤتمر "كوب 28" للمناخ في 2023

بالفيديو.. نشطاء مواقع التواصل في مصر يتهكمون على السيسي؟