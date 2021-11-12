شاهد..الوسم الذي تصدر مواقع التواصل في الاردن

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واثارت قضية كميل الزعبي مع رئيس الوزراء الاردني جدلا وانتقادات واسعة للحكومة الاردنية ورئيسها.

وتفاعل نشطاء التواصل مع كميل الزغبي حيث كتب "ضياء طراونة" في هذا السياق: "عشرين الف من مواطن بكشك قهوة؟ فعلا بحتاج لدكتور نفسي".

وعلقت"لمى ابو رزق": "هو بالله حد يفهمني كيف رئيس وزراء ماسك البلد و تقريبا سبعة وعشرين وزارة فاضي يقرأ تعليقات الشعب على منصبه و و و، يعني انت شفت هالكلام بس ما شفت الشكاوي والنصب والنهب؟ لا وسعادته نازل يرفع قضايا ويطالب بتعويضات كمان. سعادتك الراتب اللي ماخدو مش كافي؟".

وجاء في حساب "الغروب": "متى رح نصير بخير ونبطل دول عالم ثالث. بس امانة عمان تزبط الشوارع والطرق بنفس السرعة لما تلاقي حد مخالف ومكافحة الفساد تغار من مكافحة المخدرات وسرعة العلاج في المستشفيات مثل سرعة كاميرات المخالفات والمسؤولين يسمعوا الطلبات مثل ما رئيس الوزراء شاف تويتة الزعبي".

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