بعد تقرير صحيفة فرنسية.. البحرين تحاول إثارة خلاف حدودي مع قطر

العالم-البحرين

وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إن البحرين تحترم قرارات الشرعية وحكم محكمة العدل الدولية، دون الإخلال بما اسماها الحقوق التاريخية والقانونية الثابتة للمملكة.

وأشار الوزير إلى أن "ذلك استنادا إلى مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة، ووفقًا لما ورد في القانون رقم «8» لسنة 1993، بشأن البحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة"، وذلك ردا على سؤال مقدّم من عضو مجلس النواب محمد البوعينين.

ولفت إلى أن "وزارة الخارجية، تتابع ما ورد من حجج وأسانيد قانونية تستقيم مع مبادئ القانون الدولي، وفي محل البحث والدراسة المتأنية، وذلك في المقال المنشور بصحيفة لوبوان الفرنسية، بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021".

وأضاف أن "البحرين تؤكد أهمية حل الخلافات الحدودية بين دول مجلس التعاون بالطرق السلمية، وقد أعلنت المملكة في أكثر من مناسبة، استعدادها لبدء مباحثات ثنائية مع دولة قطر، طبقا لما جاء في بيان قمة «العلا» الخليجية، بهدف معالجة كافة القضايا والموضوعات العالقة"، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

وكانت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، قد قالت إن "محكمة العدل الدولية، حرمت البحرين من الوصول إلى واحد من أكبر حقول الغاز في العالم، في إشارة إلى حكم المحكمة الذي صدر في العام 2001، بعد عشر سنوات من التقاضي".

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكما نهائيا حول قضية الخلاف الحدودي بين دولتي قطر والبحرين في مارس/ آذار 2001، قضى بسيادة قطر على جزر الزبارة وجنان وفشت الديبل.

ويأتي ذلك على خلفية تزايد حدة التوتر بين البحرين وقطر، بعد مصالحة خليجية في قمة احتضنتها محافظة العُلا السعودية، وتعمّد المنامة اتهام الدوحة بالتضييق على البحارة البحرينيين، ووصفها ذلك بالعدوان العسكري، الذي تهدف من خلاله إلى خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي، على حد زعمها.