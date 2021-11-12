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نشطاء مواقع التواصل في مصر يتهكمون على السيسي؟

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

اثار اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاح مجمع السجون في وادي النطرون في مصر، موجة سخرية وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لكونه أكبر مجمع سجون في المنطقة.

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وتداولل نشطاء التواصل المصريين تعليقات ساخرة وطريفة حول مجمع السجون، حيث كتب "سليمان الشاذلي" بشأن هذا الموضوع: "حتى الصورة تصبح حلوة مطلوب بناء مجمع مدارس ومجمع مستشفيات في المدن المصرية على غرار فخامة مجمع السجون".

وعلقت "سلمى": "السيسي بيغازل بايدن وحقوق الإنسان. قال ايه معندناش حقوق انسان. طيب تعالوا شوفوا سجوننا بقى واتفرجوا. فشر سجون واشنطن وباريس. ده احنا كشعب عايزين نتسجن من جمال السجن. واخدلي بالك يا حج بايدن".

وغردت "فاطمة غندور": "فوق مكتبة بسجن وادي النطرون الجديد. اللي تحت فصل فى مدرسة حكومية. انتو حتسجنوا الشعب كله مش يتعلم. ايه التفكير البعيد عن الأولويات ده.الصحة والتعليم يا سادة اهم شيء لنهضة الشعوب. الناس لو اتعلمت صح مش حنحتاج سجون فى دول في اوروبا قفلت السجون لان معندهومش جرائم".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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بالفيديو.. نشطاء مواقع التواصل في مصر يتهكمون على السيسي؟