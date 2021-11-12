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السودان احتجاجات واغلاق طرق رفضا لتعيينِ مجلسِ سيادة انتقالي جديد

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-11-2021

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