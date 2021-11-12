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شاهد.. كاتب سياسي: بدأت مرحلة عودة سوريا الى الساحة الدولية

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب والباحث السياسي سركيس ابو زيد أن محور المقاومة حقق انجازات متعددة على اكثر من صعيد منها ما يحصل في سوريا وفشل خطة اسقاط الرئيس بشار الأسد وتقسيم سوريا الى اكثر من دولة.

العالم - خاص العالم

وأضاف ابو زيد خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم لاإخبارية أنه سيتم تحرير بعض المناطق المحتلة في سوريا من قبل أمريكا وتركيا والجماعات الإرهابية بشكل تدريجي لكن الأمر المحسوم هو أن خطير تفكيك سوريا تم تجاوزه.

واعتبر ابو زيد زيارة ويزير الخارجية الإماراتي الى سوريا هو بداية عودة سوريا الى الساحة الدولية والإعتراف بدورها خصوصا بعد بعد الضوء الأخضر الأمريكي لمشاركة سوريا بما يسمى الخط العربي للنفط" دون تطبيق قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية.

وأكد ابو زيد على أن انتصارات محور المقاومة كانت ببركة دماء وتضحية الشهداء.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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