إيران وباكستان تناقشان سبل تعزيز التعاون الحدودي والبحري

العالم - ايران

وعقد الاجتماع الافتراضي بين إيران وباكستان بحضور وفدي قيادة الحدود في إيران ووكالة الأمن البحري الباكستانية.

وضم الوفد الإيراني مسؤولين رفيعين في قطاع الأمن، والقانون، والملاحة البحرية للجيش الأيراني، الى جانب الملحق العسكري الإيراني لدى باكستان، العقيد مصطفى قنبربور.

وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتم تبادل الآراء حول تحسين الأمن وحماية الصيادين واجراء العمليات والدوريات المتزامنة.

وأكد كل من العميد كودرزي والأدميرال محمد شعيب على ضرورة توسيع التعاون المشترك والإسناد المتبادل في المستقبل في جميع المجالات.