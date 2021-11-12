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إيران وباكستان تناقشان سبل تعزيز التعاون الحدودي والبحري

إيران وباكستان تناقشان سبل تعزيز التعاون الحدودي والبحري
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

استعرض قائد قوات حرس الحدود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد احمد علي كودرزي، والمدير العام لوكالة الأمن البحري الباكستانية، الادميرال محمد شعيب، آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون الثنائي في المجال البحري وإدارة الحدود واجراء العمليات والدوريات المتزامنة.

العالم - ايران

وعقد الاجتماع الافتراضي بين إيران وباكستان بحضور وفدي قيادة الحدود في إيران ووكالة الأمن البحري الباكستانية.

وضم الوفد الإيراني مسؤولين رفيعين في قطاع الأمن، والقانون، والملاحة البحرية للجيش الأيراني، الى جانب الملحق العسكري الإيراني لدى باكستان، العقيد مصطفى قنبربور.

وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتم تبادل الآراء حول تحسين الأمن وحماية الصيادين واجراء العمليات والدوريات المتزامنة.

وأكد كل من العميد كودرزي والأدميرال محمد شعيب على ضرورة توسيع التعاون المشترك والإسناد المتبادل في المستقبل في جميع المجالات.

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