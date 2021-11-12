شاهد.. خبير دولي: الإحتلال يشعر بالضعف أمام المقاومة

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وأضاف صالح خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية حول كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم الشهيد قائلاً أن الكيان الصهيوني يقف على أجر ونص كلما يستشهد اي مقاوم من حزب الله في سوريا مشيراً الى أن الكيان الصهيوني يرى نفسه أمام هاجس حقيقي ليلاً ونهاراً من احاطته من قبل رجال حزب الله.

وأوضح صالح على أن رجال حزب الله يسمعون جنود الإحتلال ويراقبون دورياتهم العسكرية لدرجة تشعر بالخوف من المرور على الحدود مع لبنان في ساعات محددة وهناك حالة رعب في داخل الكيان الصهيوني الذي كان موجوداً لدى الدول العربية والشعوب العربية في الماضي حيث تحول الآن هذا الخوف الى داخل كيان الصهيوني.

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