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شاهد.. خبير دولي: الإحتلال يشعر بالضعف أمام المقاومة

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال الخبير في الشؤون الدولية محسن صالح أن الكيان الصهيوني يشعر بأنه ضعيف امام المقاومة ومهما يتخذ اجراءات تشييد او بناء السياج او تنفيذ مناورات يجد نفسه بشكل دائم حالة ضعيفة أمام حزب الله.

العالم - خاص العالم

وأضاف صالح خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية حول كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم الشهيد قائلاً أن الكيان الصهيوني يقف على أجر ونص كلما يستشهد اي مقاوم من حزب الله في سوريا مشيراً الى أن الكيان الصهيوني يرى نفسه أمام هاجس حقيقي ليلاً ونهاراً من احاطته من قبل رجال حزب الله.

وأوضح صالح على أن رجال حزب الله يسمعون جنود الإحتلال ويراقبون دورياتهم العسكرية لدرجة تشعر بالخوف من المرور على الحدود مع لبنان في ساعات محددة وهناك حالة رعب في داخل الكيان الصهيوني الذي كان موجوداً لدى الدول العربية والشعوب العربية في الماضي حيث تحول الآن هذا الخوف الى داخل كيان الصهيوني.

للمزيد مم التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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شاهد.. خبير دولي: الإحتلال يشعر بالضعف أمام المقاومة

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