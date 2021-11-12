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مراسل العالم: أنباء أولية عن إصابة 15 شخصا حالة بعضهم خطيرة بينهم أمام الجماعة في تفجير بمسجد في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

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