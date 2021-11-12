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قرداحي: إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الراعي فأنا حاضر ولستُ في وارد تحدّي أحد

قرداحي: إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الراعي فأنا حاضر ولستُ في وارد تحدّي أحد
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي انه إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الراعي فأنا حاضر ولستُ في وارد تحدّي أحد.

العالم_لبنان_جورج قرداحي

واعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في تصريح له من عين التينة، انه "لم نطرح موضوع الاستقالة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، لافتا الى ان "مشكلة الحكومة ليست بسببي وعدم اجتماعها لست انا المشكلة فيه"، مضيفا :"يُصوّرون "قضية قرداحي" كأنها مشكلة لبنان الأساسيّة وتناسوا المصائب التي أوصلوا لبنان إليها".

وأكد قرداحي أنه "إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي فأنا حاضر ولستُ في وارد تحدّي أحد لا رئيس الحكومة ولا السعودية التي أحترمها وأحبّها، ولا أعرف لماذا هذه العاصفة غير المتوقعة ونحن ندرس الموضوع و"منشوف التطورات وإذا في ضمانات أنا حاضر".

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