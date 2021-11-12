دول أوروبية: بيلاروسيا تستغل المهاجرين في أزمتها مع بولندا

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وأوضحت أنّ ما تقوم به مينسك على صعيد أزمة المهاجرين هو تكتيك غير مقبول ويستدعي رد فعل دولياً قوياً وتعاوناً من أجل محاسبة نظام ألكسندر لوكاشينكو الذي أصبح يشكّل تهديداً للاستقرار الإقليمي. البيان لم يأت على ذكر روسيا.



وقال ممثل إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة سفين يورجينسون: "نحن ، أعضاء الاتحاد الأوروبي الحاليون في مجلس الأمن - إستونيا وفرنسا وأيرلندا - انضممنا اليوم إلى أعضاء مجلس الأمن النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، وألبانيا ، ندين استغلال البشر الذين تعرضت حياتهم ورفاههم للخطر لأغراض سياسية من قبل بيلاروسيا ، بهدف زعزعة استقرار البلدان المجاورة والحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".



روسيا كانت استبقت اجتماع مجلس الأمن بنفي الاتّهامات الغربية الموجّهة إليها بالمشاركة في إرسال مهاجرين إلى حدود بيلاروس مع بولندا. وأوضح نائب السفير الروسي لدى الأمم المتّحدة ديمتري بوليانسكي أن تحليق المقاتلات الروسية في سماء بيلاروسيا، أتى ردّاً على الانتشار المكثّف لحرس الحدود البولنديين على الحدود البولندية-البيلاروسية.

وأضاف الدبلوماسي إنّ هؤلاء المهاجرين أشخاص قدموا بشكل قانوني إلى بيلاروسيا ويسعون لدخول دول أوروبية، وبخاصة ألمانيا. ولا يُسمح لهم بعبور الحدود، ويتعرضون للملاحقة والضرب، في انتهاك كامل للاتفاقيات الدولية.



من جهتها حذرت بيلاروسيا من أنها سترد على أي عقوبات أوروبية جديدة مرتبطة بأزمة المهاجرين على الحدود بين بلاده وبولندا، بما في ذلك تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز، الذي ينقل كميات حيوية من الغاز الروسي للأوروبيين.

كما قالت شركة طيران بيلافيا في البيلاروسية إنها لن تسمح لمواطني العراق وسوريا واليمن بالقدوم في رحلات جوية من تركيا بناء على طلب أنقرة.

بدورها حذرت الدول المتاخمة لبيلاروسيا وهي ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا من أن أزمة المهاجرين ربما تتصاعد إلى مواجهة عسكرية فيما قالت أوكرانيا إنها ستنشر آلاف الجنود الإضافيين لتأمين حدودها.