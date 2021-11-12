الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١
١٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. خطة العدوان السعودي الخبيثة بعد الإنسحاب من الحديدة

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

رأى الخبير العسكري والاستراتيجي عزيز راشد ان انسحاب قوات تحالف العدوان السعودي من عشرات المواقع جنوبي وشرقي مدينة الحديدة، باتجاه مديرية المخاء غربي محافظة تعز، قد يؤشر على التخطيط لعمل عسكري جديد.

العالم - خاص بالعالم

وقال راشد في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية، ان المناورات الاسرائيلية البحرينية الأميركية في البحر الأحمر دليل على صعوبة الامر في الحديدة، او ان هناك تحضيراً لعمل عسكري جديد في الحديدة.

واضاف: تم سحب مدرعات وآليات من ميناء عدن التعابة للعدوان السعودي لتعزيز جبهات شبوة بعد هزيمة مرتزقة العدوان في معركة مأرب.

واوضح راشد، ان العدوان السعودي في تعزيز قواته بشبوة يحاول ان يمنع وصول الجيش اليمني واللجان الشعبية الى البحر العربي عبر شبوة وحضر موت.

واعتبر راشد، ان هذا الاحداث في الميدان، تدل على الهزيمة الكبرى للعدوان السعودي في اليمن وعدم جدوة العدوان العسكري ضد الجيش اليمني واالجان الشعبية.

وشدد راشد على ان السعودية ومعها اميركا وذويلها وصلوا الى قناعة بانه لابد من الدخول الى تسوية سياسية، وحسب ظنهم يكون يكون انتصاراً سياسياً بطريقة ذكية لهم، موكداً ان هذه الطرق لن تنطلي على الجيش اليمني واللجان الشعبية ولن يتحقق مرادهم.

هذا وقد افادت مصادر محلية ان الجيش اليمني واللجان الشعبية تستعد لإعادة فتح خط الكيلو ستة عشر الرابط بين صنعاء ومدينة الحديدة، بعد انسحاب مرتزقة تحالف العدوان السعودي من عدة مناطق غرب اليمن.

روابط ذات صلة

القوات اليمنية تستعد لإعادة فتح طريق "الكيلو 16" بين صنعاء والحديدة

استشهاد 3 يمنيين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي في صعدة

صنعاء تنتقد العقوبات الاممية وتتهم مجلس الامن بتجاهل انتهاكات العدوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. خطة العدوان السعودي الخبيثة بعد الإنسحاب من الحديدة

قرداحي: إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الراعي فأنا حاضر ولستُ في وارد تحدّي أحد

بالفيديو.. دول أوروبية: بيلاروسيا تستغل المهاجرين في أزمتها مع بولندا

علماء سيبيريا يبتكرون مكملا بيولوجيا قد يصلح للوقاية والتعافي بعد "كوفيد-19"

الدفاع الروسية: تسعة اعتداءات لإرهابيي 'النصرة' في ريفي إدلب وحلب

الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكننا الاستسلام ويجب الفوز فى معركة مكافحة أزمة المناخ