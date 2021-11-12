بالفيديو.. خطة العدوان السعودي الخبيثة بعد الإنسحاب من الحديدة

العالم - خاص بالعالم

وقال راشد في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية، ان المناورات الاسرائيلية البحرينية الأميركية في البحر الأحمر دليل على صعوبة الامر في الحديدة، او ان هناك تحضيراً لعمل عسكري جديد في الحديدة.

واضاف: تم سحب مدرعات وآليات من ميناء عدن التعابة للعدوان السعودي لتعزيز جبهات شبوة بعد هزيمة مرتزقة العدوان في معركة مأرب.

واوضح راشد، ان العدوان السعودي في تعزيز قواته بشبوة يحاول ان يمنع وصول الجيش اليمني واللجان الشعبية الى البحر العربي عبر شبوة وحضر موت.

واعتبر راشد، ان هذا الاحداث في الميدان، تدل على الهزيمة الكبرى للعدوان السعودي في اليمن وعدم جدوة العدوان العسكري ضد الجيش اليمني واالجان الشعبية.

وشدد راشد على ان السعودية ومعها اميركا وذويلها وصلوا الى قناعة بانه لابد من الدخول الى تسوية سياسية، وحسب ظنهم يكون يكون انتصاراً سياسياً بطريقة ذكية لهم، موكداً ان هذه الطرق لن تنطلي على الجيش اليمني واللجان الشعبية ولن يتحقق مرادهم.

هذا وقد افادت مصادر محلية ان الجيش اليمني واللجان الشعبية تستعد لإعادة فتح خط الكيلو ستة عشر الرابط بين صنعاء ومدينة الحديدة، بعد انسحاب مرتزقة تحالف العدوان السعودي من عدة مناطق غرب اليمن.