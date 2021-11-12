الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١
١٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

دعموش: نرفض كل ما تمارسه السعودية علينا في ملف قرداحي

دعموش: نرفض كل ما تمارسه السعودية علينا في ملف قرداحي
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​، الشيخ علي دعموش، اننا نرفض هيمنة اي جهة خارجية على لبنان ولا نقبل بهيمنة ​السعودية​ على بلدنا كما لا نقبل بالهيمنة الاميركية على بلدنا، ونرفض كل ​اشكال​ التدخل والابتزاز وفرض الاملاءات التي تمارسه السعودية علينا في ملف الوزير ​قرداحي​.

العالم ـ لبنان

وأضاف في كلمة خلال خطبة الجمعة، "إننا نرفض الإملاءات الأميركية في ​ترسيم الحدود​ البحرية، فنحن بلد مستقل قدم آلاف الشهداء لتحرير ارضه ودفع اثمانا غالية للحفاظ على استقلاله وسيادته، ولا نقبل بتبعيته لاحد او بالوصاية عليه من احد".

وقال إن "اهلنا الاوفياء يعبّرون عن وفائهم وتكريمهم وتقديرهم وشكرهم للشهداء من خلال حضورهم في الميدان وتمسكهم ب​المقاومة​ ووقوفهم الى جانبها، بالرغم من كل الحملات الاعلامية والنفسية التي يشنها اعداء المقاومة ضد المقاومة".

وأوضح دعموش: "إننا نقول لكل هؤلاء الذين يرمون باحقادهم على المقاومة وعلى حزب الله، قولوا ما شئتم واكذبو ما شئتم وارموا بكل احقادكم، لكن اعلموا انكم لن تحصلوا الا على نتيجة واحدة هي الفشل والاحباط والخيبة ، ولن تتأثر المقاومة ولا شعب المقاومة بكل افتراءاتكم واحقادكم"، مشدداً على ان "لا هيمنة ايرانية ولا حزبية على ​لبنان​ الا في مخيلة ال سعود وحلفائهم، هم يعرفون انهم يكذبون، لكنهم يريدون تضليل الرأي العام للقول بان كل المشكلات التي يمر بها لبنان هي بسبب هيمنة حزب الله على البلد".

روابط ذات صلة

قرداحي: إذا حصلنا على الضمانات التي أبلغتها للبطريرك الراعي فأنا حاضر ولستُ في وارد تحدّي أحد

هذه هي المطالب التي قدمها زكي للبنانيين

بالفيديو.. ازمة قرداحي الوهمية ابتزاز سعودي للبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'واشنطن بوست': عندما تصبح الصحافة مهنة الموت في اليمن

إصابة 5 أشخاص بحادث سير على طريق دمشق حمص

القوات المسلحة الإيرانية تستعرض إنجازاتها في مجال الجوفضاء

السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بقوات الأمن الدبلوماسي

109وفيات جديدة بكورونا في ايران خلال الـ24 ساعة الماضية

دعموش: نرفض كل ما تمارسه السعودية علينا في ملف قرداحي