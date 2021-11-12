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دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا تدعو لعودة رئيس الوزراء السوداني حمدوك والحكومة الانتقالية للسلطة

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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