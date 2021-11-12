ارتفاع قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 15

العالم - السودان

وقالت اللجنة (أحد مكونات تجمع المهنيين)، في بيان: "ارتقت اليوم روح الشهيد محمد أنور أحمد، الذي كان قد تعرض لإصابة برصاصة في العنق من قبل المجلس العسكري الانقلابي بتاريخ 30 أكتوبر".

وأضافت "يرتفع بذلك عدد شهداء الاحتجاجات المؤكدين لدينا إلى 15شهيدا".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

ولاقت قرارات البرهان احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا"، فيما تقمع قوات الجيش هذه التظاهرات بشكل متواصل ما يخلف قتلى وجرحى، حسب بيانات سابقة للجنة أطباء السودان.

والخميس، أصدر البرهان مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له، وضم 11 عضوا اخر فيما أرجاء تعيين ممثل لإقليم شرق السودان لمزيد من المشاورات.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

المصدر: الأناضول