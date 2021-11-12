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خطيب جمعة طهران: الهجوم على منزل رئيس وزراء العراق أمر مريب

خطيب جمعة طهران: الهجوم على منزل رئيس وزراء العراق أمر مريب
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

وصف خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام كاظم صديقي الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي بطائرة مسيرة بأنه أمر مريب.

العالم- ايران

وقال صديقي في خطبة صلاة الجمعة : ان قضية العراق من القضايا المهمة جدا للعالم الاسلامي والشيعة، لقد أدار العالم ظهره للعالم الإسلامي وخاصة الشيعة، ونحن ندين اطلاق النار على التظاهرات السلمية، وندعو الحكومة العراقية والقضاء لمتابعة هذه القضية.

واضاف: ان هجوم الطائرة المسيرة على منزل رئيس الوزراء العراقي أمر مريب ونتوقع متابعة هذه القضية، كما يجب حل قضية الانتخابات العراقية في ظل القانون.

وتطرق خطيب جمعة طهران الى القضية الافغانية، وقال: في أفغانستان، هربت امیرکا لكن مؤامرتها مازالت ووضعت بث الفرقة على رأس جدول أعمالها، نتطلع أولاً الى ان تكون أفغانستان دولة مستقلة وقوية، وثانيًا نريد عدم المساس بأمن حدودنا، وكذلك حماية حقوق الشيعة في أفغانستان وتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد مع مشاركة كل المجموعات.

يذكر ان صلاة الجمعة اقيمت بطهران اليوم للاسبوع الثالث على التوالي براعية الشروط الصحية بعد انقطاع لمدة 20 شهر بسبب جائحة كورونا، وقد شارك رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي في اداء صلاة صلاة الجمعة.

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