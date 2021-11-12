رئيس الجمهورية يتفقد اوضاع المسنين في مصحة كهريزك بطهران

العالم- ايران

وخلال الزيارة التي رافقه فيها محافظ طهران وقائد قوى الامن الداخلي في طهران الكبرى ، تفقد رئيس الجمهورية مختلف أجزاء مصحة كهريزك وتحدث مع المسنين والمعاقين وموظفي مختلف الوحدات.

وقال رئيسي امام جمع من ممرضي مصحة كهريزك ان ما تفعلوه اليوم في هذا المركز هو أحد المظاهر الجميلة للمشاركة الشعبية في القضاء على الأضرار الاجتماعية.

وفي إشارة إلى دعم الحكومة للمشاركة الشعبية العامة في الشؤون الاجتماعية ، قال: "يجب تطوير مثل هذه الإجراءات العامة ، وكهريزك مثال ناجح لمشاركة المانحين العامين".

وفي إشارة إلى خطة الحكومة للحد من الأضرار الاجتماعية ، قال اية رئيسي ان بعض الأضرار الاجتماعية متجذرة في القضايا الاقتصادية ، والحكومة تقوم في نفس الوقت بتنظيم الوضع الاقتصادي والسيطرة على الأضرار الاجتماعية.

وفي إشارة إلى اجتماع المجلس الاجتماعي أمس ، قال رئيسي أنه "ليس لدينا نقص في القوانين ، ولكن وفقًا لتخصيص القوانين للاجهزة المختلفة ، يجب التحقق من الجهات التي أدت واجباتها ومن الأجهزة التي لم تقم بذلك وما كان سبب ذلك ؟