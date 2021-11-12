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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: ارتفاع حصيلة ضحايا غارة طيران العدوان على التحيتا في الحديدة اليمنية الى 4 شهداء بينهم 3 أطفال وجريحين في حصيلة غير نهائية
مراسل العالم: ارتفاع حصيلة ضحايا غارة طيران العدوان على التحيتا في الحديدة اليمنية الى 4 شهداء بينهم 3 أطفال وجريحان في حصيلة غير نهائية
تلفزيون السودان: نائب رئيس مجلس السيادة يؤدي القسم أمام البرهان ورئيس القضاء
مراسل العالم: شهيد وجريحان من المدنيين اليمنيين كحصيلة أولية إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مدينة التحيتا بالحديدة
رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي كبير: قطر اتفقت مع الولايات المتحدة على القيام بدور الممثل الدبلوماسي لواشنطن في أفغانستان
دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا تعرب في بيان لها عن القلق بشأن تقارير عن إعلان مجلس سيادي في السودان
دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا تدعو لعودة رئيس الوزراء السوداني حمدوك والحكومة الانتقالية للسلطة
أ ف ب عن مصدر قضائي: تحقيق فرنسي بشأن اتّهام بالاغتصاب في قصر الإليزيه
أ ف ب عن مصدر قضائي: تحقيق فرنسي بشأن اتّهام بالاغتصاب في قصر الإليزيه
منظمة الصحة العالمية تعرب عن "قلقها البالغ" حيال المهاجرين العالقين في بيلاروس
تلفزيون السودان: نائب رئيس مجلس السيادة يؤدي القسم أمام البرهان ورئيس القضاء
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش
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