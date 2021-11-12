60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

العالم ـ فلسطين

وأدى المصلون صلاة الاستسقاء عقب إعلان دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك عن إقامتها.

وفي ساعات الصباح، شهدت باحات المسجد الأقصى جلسات مميزة وإفطارات جماعية للأهالي والوافدين من الأنحاء كافة.

من جهةٍ أخرى، أدى مستوطنون طقوسهم التلمودية بالقرب من باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى، بحراسةٍ من شرطة الاحتلال.

كما انطلقت مسيرة لشرطة الاحتلال، عند التلَّة الفرنسية في القدس.

وليلة أمس، هاجم مستوطنون شاباً مقدسياً على دراجته النارية، بالقرب من كنيسة الجثمانية في القدس، وبالتزامن مع ذلك اقتحمت قوات الاحتلال محيط المنطقة.