مآلات التصعيد السعودي ضد لبنان

العالم - استوديو بيروت

رد الفعل المبالغ سرعان ما اعترف وزير الخارجية بان الأزمة تتعدى مجرد مواقف قرداحي، في تاريخ العلاقات الدول لم يحدث ان دولة سحبت سفيرها واشعلت أزمة سياسية لسبب كهذه.

في لبنان ورغم انقسام المواقف الا ان السعودية لم تكن تتوقع صموداً بهذا الشكل، لا وزرير استقال ولا حكومة ولا استجداء الا في بعض المنصات الإعلامية لبعض المنتفعين.

فما هي مآلات تصعيد لبنانياً سعودياً؟ وما الخطوة التي تلي هل تنكف فعلياً السعودية عن الساحة اللبنانية؟ أما انها تبقي رفع السقف لإستعادة مكانة خسرتها؟ ما تبعات هذه الأزمة على اداء الحكومة والملفات الشائكة التي تنتظر التئامها.

ويناقش برنامج "استوديو بيروت" هذه المواضيع مع ضيف الحلقة:

وزير الخارجية الأسبق الدكتور عدنان منصور