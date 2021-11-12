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عبداللهيان:نجدد عزمنا مواصلة تنمية العلاقات مع الدول على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وربط التعاون الاقتصادي بالاتفاق النووي

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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