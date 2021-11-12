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مساعد وزير الخارجية يلتقي نظيرته الإسبانية في مدريد

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

التقى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري بنظيرته الاسبانية أنجيلس مورينو خلال زيارته لمدريد.

العالم- ايران

والتقى اليوم الجمعة مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري الذي وصل مدريد الجمعة على رأس وفد بمساعدة وزير الخارجية الاسباني للشؤون السياسية أنجيلس مورينو.

وناقش الجانبان خلال اللقاء القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وبرنامج إيران النووي السلمي.

كما بحث الطرفان العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين وأطلعا على مواقفهما بشأن التطورات في أمريكا اللاتينية وغرب آسيا وأفغانستان. واكدا على الحاجة إلى توسيع المشاركة الدبلوماسية والتعاون في هذا الصدد.

ودعا باقري مساعدة وزير الخارجية الاسباني للشؤون السياسية إلى عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين في طهران في المستقبل القريب، حيث رحبت الاخيرة بهذه الدعوة.

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