مساعد وزير الخارجية الايراني يلتقي إنريكي مورا

العالم- ايران

وحصل اللقاء في سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في إسبانيا.

وكان باقري ومورا قد اتفقا الأسبوع الماضي عبر الهاتف على بدء المحادثات بشأن استئناف المفاوضات حول احياء الاتفاق النووي في فيينا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري .

ووصف مساعد وزير الخارجية الايراني الهدف من المحادثات هو الغاء اجراءات الحظر غير الشرعية.

وقال باقري في افادة صحفية ان "القضية الأساسية هي رفع اجراءات الحظر غير القانونية، وكذلك عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ".

وقال مساعد وزير الخارجية: إن القضية الأساسية هي رفع اجراءات الحظر غير الشرعية التي يفرضها الأميركيون ويجب أن تكون على جدول الأعمال المفاوضات.