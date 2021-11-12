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مساعد وزير الخارجية الايراني يلتقي إنريكي مورا

مساعد وزير الخارجية الايراني يلتقي إنريكي مورا
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

التقى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري خلال زيارته لإسبانيا اليوم الجمعة ، مع إنريكي مورا ، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ، الذي يترأس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

العالم- ايران

وحصل اللقاء في سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في إسبانيا.

وكان باقري ومورا قد اتفقا الأسبوع الماضي عبر الهاتف على بدء المحادثات بشأن استئناف المفاوضات حول احياء الاتفاق النووي في فيينا في التاسع والعشرين من الشهر الجاري .

ووصف مساعد وزير الخارجية الايراني الهدف من المحادثات هو الغاء اجراءات الحظر غير الشرعية.

وقال باقري في افادة صحفية ان "القضية الأساسية هي رفع اجراءات الحظر غير القانونية، وكذلك عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ".

وقال مساعد وزير الخارجية: إن القضية الأساسية هي رفع اجراءات الحظر غير الشرعية التي يفرضها الأميركيون ويجب أن تكون على جدول الأعمال المفاوضات.

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مساعد وزير الخارجية الايراني يلتقي إنريكي مورا