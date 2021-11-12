مساعدة وزير الخارجية الإسباني تصف لقاءها بنظيرها الايراني بالمثمر

العالم- ايران

وكتبت "مورينو" في هذه التغريدة: "عقدت اجتماعا مثمرا مع نظيري الإيراني لتعزيز العلاقات الثنائية والمحادثات السياسية". وذكرت أن الجانبين ناقشا قضايا العلاقات الثنائية والاتفاق النووي والقضايا الإقليمية بما في ذلك الوضع في أفغانستان.

ووصل باقري إلى إسبانيا صباح اليوم الجمعة في آخر محطة له لإجراء مشاورات دبلوماسية في أوروبا ، التقى خلالها مع إنريكي مورا ، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ، الذي يترأس اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي .

خلال الأيام الثلاثة الماضية ، التقى مساعد وزير الخارجية الايرانية بنظرائه بمسؤولي وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. ووصف الاجتماعات بأنها مفصلة وصريحة وجادة وبناءة.

ناقش باقري خلال لقائه مع نظيره الإسباني مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين. كما اطلع الجانبان على مواقف بعضهما البعض بشأن التطورات في أمريكا اللاتينية وغرب آسيا وأفغانستان ، وشددا على الحاجة إلى توسيع المشاركة الدبلوماسية والتعاون في هذا الصدد.

وبحسب الجدول المعلن ، سيغادر باقري إلى طهران في نهاية هذه الجولة الاوروبية .