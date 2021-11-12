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التلفزيون السوداني: الإعلان عن إغلاق معظم الجسور في العاصمة الخرطوم تحسبا لتظاهرات مليونية مرتقبة يوم غد احتجاجا على الانقلاب العسكري

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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