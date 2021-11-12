وزيرة اسرائيلية تؤكد استمرار الاستيطان في الضفة والقدس

العالم ـ الاحتلال

جاء ذلك فى تصريح من الوزيرة للقناة السابعة الإسرائيلية قالت فيه إنها خلال اجتماعها مع رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى فى نيويورك تم سؤالها عن البناء فى الضفة الغربية والقدس وكان ردها "سنبنى كما كنا نبنى من قبل.. لا أكثر ولا أقل.. كان هذا هو الاتفاق عندما تم تشكيل الحكومة"، وأضافت "هناك يهود فى الضفة الغربية.. وسنواصل البناء لهم".

ويعمل كيان الاحتلال على تحويل المناطق الفلسطينية فى الضفة الغربية إلى "كانتونات" معزولة غارقة فى محيط استيطانى بهدف الحيلولة دون إقامة دولة فلسطين بعاصمة القدس.