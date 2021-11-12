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وزيرة اسرائيلية تؤكد استمرار الاستيطان في الضفة والقدس

وزيرة اسرائيلية تؤكد استمرار الاستيطان في الضفة والقدس
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أبلغت وزيرة الداخلية لكيان الاحتلال أيليت شاكيد، رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى فى نيويورك أن الحكومة الائتلافية الحالية ستواصل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المُحتلة بنفس الوتيرة السابقة.

العالم ـ الاحتلال

جاء ذلك فى تصريح من الوزيرة للقناة السابعة الإسرائيلية قالت فيه إنها خلال اجتماعها مع رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى فى نيويورك تم سؤالها عن البناء فى الضفة الغربية والقدس وكان ردها "سنبنى كما كنا نبنى من قبل.. لا أكثر ولا أقل.. كان هذا هو الاتفاق عندما تم تشكيل الحكومة"، وأضافت "هناك يهود فى الضفة الغربية.. وسنواصل البناء لهم".

ويعمل كيان الاحتلال على تحويل المناطق الفلسطينية فى الضفة الغربية إلى "كانتونات" معزولة غارقة فى محيط استيطانى بهدف الحيلولة دون إقامة دولة فلسطين بعاصمة القدس.

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