الأمم المتحدة تدعو الأمن السوداني إلى احترام التظاهر السلمي

العالم - السودان

وقال بيرتس في تغريدة: “في ضوء مظاهرات الغد (السبت) في السودان أدعو مرة أخرى قوات الأمن لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير”.

وأضاف: “وعلى المتظاهرين أيضا أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج”.

والخميس، أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائبا له.

ورفض تجمع المهنيين السودانيين (قائد الاحتجاجات) مجلس السيادة الجديد الذي أعلنه البرهان، ودعا في بيان الخميس، إلى الخروج السبت في مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودة الحكومة المدنية.

وخرجت مظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم، مساء الخميس، في أول رد فعل على إعلان تشكيل جديد لمجلس السيادة الانتقالي في البلاد.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المتظاهرين خرجوا في أحياء “كافوري” و”كوبر” و”جبرة” و”الكلاكلة” بالخرطوم، و”ود البخيت” بمدينة أم درمان، غربي العاصمة.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

ومقابل اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري”، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ “التحريض على الفوضى”.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.