وزير خارجية قطر: نريد عودة إيران وأميركا إلى الاتفاق النووي

العالم - قطر

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن وزير الخارجية القطري قوله "نحث إيران والولايات المتحدة على العودة إلى الاتفاق النووي وعدم تصعيد التوترات فنحن لا نريد أن نرى منافسة نووية في المنطقة فالقضية النووية مهمة للغاية ويجب معالجتها في أسرع وقت ممكن.

وحول علاقات قطر مع إيران قال عبد الرحمن: "إيران جارة قطر وعلينا إقامة علاقات حسن جوار معها ولم تكن هذه العلاقة أبدًا عقبة أمام العلاقات مع الولايات المتحدة أو الدول الأخرى ونحن نستخدم علاقتنا مع إيران كوسيلة جيدة للتفاعل والتواصل وتسهيل التواصل بين حلفائنا وطهران.

وأضاف: "على الرغم من أننا قد نعارض بعض سياسات إيران في المنطقة ، إلا أننا سنواصل التفاعل معها حتى نتمكن من تحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة".