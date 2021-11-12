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الوضع الوبائي 'مقلق جدا' في 10 من دول الاتحاد الأوروبي

الوضع الوبائي 'مقلق جدا' في 10 من دول الاتحاد الأوروبي
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أفادت الوكالة الاوروبية المكلفة متابعة الأمراض، اليوم الجمعة، بأن الوضع الوبائي لـ«كوفيد-19» يواصل تدهوره في الاتحاد الأوروبي وبات يعتبر «مقلقا جدا» في عشر دول و«مقلقا» في عشر أخرى.

العالم - كورونا

وتوقعت الوكالة الاوروبية أن تزيد أعداد الإصابات بوتيرة سريعة وكبيرة والوفيات بوتيرة أبطأ مرجحة أن تبلغ نسبة الزيادة الخمسين في المئة خلال الاسبوعين المقبلين لتبلغ وتيرة أسبوعية بواقع ثلاثمئة اصابة جديدة واثنين فاصل سبع وفيات لكل مئة الف نسمة.

وبين الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد أدرجت بلجيكا وبولندا وهولندا وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية تشيكيا واستونيا واليونان والمجر وسلوفينيا ضمن الفئة الأكثر إثارة للقلق. وادرجت المانيا والنمسا والدنمارك وفنلندا وايرلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ورومانيا وسلوفاكيا ضمن الفئة "المقلقة".

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