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وزارة الدفاع الروسية: مقتل عسكريين روسيين اثنين خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروسيا

الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

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