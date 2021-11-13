صنعاء تطالب السلطات الجيبوتية بالإفراج عن الصيادين المختطفين

العالم - اليمن

وقال وزير الثروة السمكية "محمد الزبيري" في تصريح نشرته المواقع اليمنية، إن القوات الجيبوتية اختطفت 6 صيادين في المياه الإقليمية اليمنية خليج عدن واقتادتهم الى سجون جيبوتي.

وأشار الزبيري الى ان هذه الاعمال تضاف الى اعمال الدول المعتدية على اليمن في السواحل اليمنية التي تمنع الصيادين من ممارسه مهنه الصيد في المياه اليمنية ، مؤكدا أن هذا الاعتداء سافر بحق الصيادين اليمنيين.

وطالب وزير الثروة السمكية القوات الجيبوتية بالأفراج الفوري عن الصيادين وحملهم المسؤولية عما قد يجري لهم من مكروه.