تركيا تمنع مواطني سوريا والعراق واليمن من السفر جوا إلى بيلاروسيا

العالم- أوروبا

وقال ليجيري : "يمكننا أن نرى بناء على تحليلنا للمخاطر أن جميع العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة لا تزال قائمة وليس هناك أي توجه لوقف التصعيد... وعلينا أن نكون مستعدين لنواجه هذا الوضع لفترة طويلة".

وأشار مدير الوكالة إلى أنها تدرس تقديم الصور من الأقمار الصناعية لبولندا لمساعدتها في التعامل مع أزمة المهاجرين.

وتخطط الوكالة أيضا لمساعدة بولندا في إعادة الهاجرين إلى بلدانهم.

واعتبر ليجيري أن الأزمة التي تواجهها بولندا حاليا، لها طابع جيوسياسي، وهناك حاجة لقرار سياسي من أجل صياغة الخطوات الضرورية لدعم البلدان مثل بولندا.

في السياق، أعربت منظمة الصحة العالمية عن "قلقها البالغ" تجاه الوضع الصحي لآلاف المهاجرين العالقين في بيلاروسيا، وحثت جميع الدول على حماية حق اللاجئين والمهاجرين في الحصول على مساعدات طبية.

كما منعت تركيا مواطني سوريا والعراق واليمن من السفر جوا إلى بيلاروسيا في أعقاب اندلاع أزمة تدفق آلاف المهاجرين نحو الحدود البيلاروسية البولندية، في حين تجري بيلاروسيا وروسيا تدريبات عسكرية قرب حدود بولندا، في ظل توتر سياسي بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بإثارة أزمة هجرة عبر الحدود عبر تشجيع طالبي اللجوء على عبور الحدود بطريق غير مشروع، وهو ما نفته مينسك، وقالت إنها لا يمكن أن تساعد على حل الأزمة إلا إذا رفع الاتحاد عقوبات فرضها على بيلاروسيا في السابق.