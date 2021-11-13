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مراسل العالم: طيران العدوان يشن غارات على مناطق في حيس والفازة بالتحيتا جنوب محافظة الحديدة باليمن

السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

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