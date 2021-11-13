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روسیا
ترکیا
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باکستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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بانوراما
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وزارة الدفاع الروسية: مقتل عسكريين روسيين اثنين خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروسيا
وزارة الدفاع الروسية: مقتل عسكريين روسيين اثنين خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروسيا
رئيس الحكومة الليبية: سأسلم السلطة للجهة المنتخبة من قبل الشعب إذا تمت الانتخابات بشكل توافقي ونزيه بين كل الأطراف
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: الأسابيع الستة القادمة حاسمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في باريس بشأن الانتخابات والقوات الأجنبية في ليبيا
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: الأطراف الليبية المشاركة في مؤتمر باريس وافقت على قبول نتائج الانتخابات أيا كانت
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: على روسيا وتركيا سحب القوات وأفراد المرتزقة من ليبيا بأسرع ما يمكن
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: 300 من المرتزقة سيغادرون شرق ليبيا قريبا تحت إشراف الأمم المتحدة
التلفزيون السوداني: الإعلان عن إغلاق معظم الجسور في العاصمة الخرطوم تحسبا لتظاهرات مليونية مرتقبة يوم غد احتجاجا على الانقلاب العسكري
التلفزيون السوداني: الإعلان عن إغلاق معظم الجسور في العاصمة الخرطوم تحسبا لتظاهرات مليونية مرتقبة يوم غد احتجاجا على الانقلاب العسكري
مراسل العالم: القوات اليمنية تعيد فتح الطريق الرئيس بين الحديدة وصنعاء بعد سيطرتها على منطقة كيلو16 وانسحاب قوى العدوان من عدة مناطق
مراسل العالم: طيران العدوان يشن غارات على مناطق في حيس والفازة بالتحيتا جنوب محافظة الحديدة باليمن
السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش
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