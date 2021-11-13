خلفيات اشراك 'اسرائيل' في مناورات البحر الأحمر

العالم - خاص بالعالم

وقال عليان في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان مناورات البحر الأحمر تأتي في إطار تخطيط واشنطن للخروج من المنطقة او لاتخاذ تموضع جديد فيها.

وإعتبر عليان ان اشراك الاسرائيليين في المناورات البحرية في الخليج الفارسي وبحر عمان والبحر الهندي والبحر الأحمر، رسالة اميركية رادعة الى ايران، بعدما استعادت الجمهورية الاسلامية السفينة المقرصنة في بحر عمان بقوة حرس الثورة الاسلامية الى حضن الوطن.

واشار عليان الى ان البحر الاحمر يعتبر منطقة حيوية واستراتيجية حساسة في المنطقة، بسبب وجود مضيق السويس و هرمز وباب المندب فيه، لذا يسعى الاحتلال الاسرائيلي قبل خروج واشنطن من المنطقة، أن يكون له موطئ قدم على هذه الممرات المائية من خلال الدول المطبعة.

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