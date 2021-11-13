ماذا تعرف عن القائد الحمساوي وصفي قبها؟

العالم - فلسطين

لم يكن تركيز الاحتلال على القيادي قبها في الاعتقال سوى إدراكٍ لجزء من مستوى تأثير شخصيته وانغماسه المباشر في دعم أي عمل مقاوم، حيث كان يعدّ في فترات عصيبة مايسترو العلاقة الرابطة بين مجموعات المقاومة من حماس وفتح والجهاد، سيما في ذروة انتفاضة الأقصى.

وعلى الرغم من بدلته التي يرتديها منذ كان مديرا للدائرة الهندسية في بلدية جنين قبل تشكيل الحكومة العاشرة إبان انتخابات المجلس التشريعي والتي أصبح فيها وزيرا، فإن انخراطه في العمل المقاوم كان مبكرا، واعتقل لدى أجهزة السلطة والاحتلال قبيل انتفاضة الأقصى بتهمة مساعدة الشهيد القسامي محمود أبو هنود، ولاحقا مع قادة المقاومة الشيخ جمال أبو الهيجاء والشهيد نصر جرار وغيرهم.

يستذكر القيادي في حماس خالد الحاج لمراسلنا الروح العظيمة التي كان يتمتع بها القيادي قبها منذ انطلاقة الحركة إبان الانتفاضة الأولى، حيث تميز بالإخلاص والتفاني في العمل والتواضع في خدمة إخوانه داخل السجون وخارجها.

ويعد الحاج أن قبها أنموذج قيادي فريد، وله إسهامات واضحة في رفعة العمل الدعوي والسياسي والمقاوم في الضفة الغربية خاصة في السنوات الصعبة التي تلت الانقسام.

ويعد قبها أحد مفاصل العمل المقاوم في حماس وفتح والجهاد سيما في مخيم جنين ومدينتها التي تعرف جيدا وصفي قبها كأحد المرجعيات التي كان لها بصمة واضحة في بلورة وإنضاج رؤية العمل المقاوم المشترك، والذي انعكس بوضوح على تميز جنين ومخيمها، وكان لذلك دور في إنضاج معركة مخيم جنين بملحمة وحدة وطنية كانت لافتةً مقارنة بمناطق أخرى.

في تلك المرحلة والتي تميزت بتلاحق الاستشهاديين كان أرشيفهم لدى الراحل قبها الذي كان حلقة مهمّة في عملهم ونشر وثائقهم ورسائلهم وصورهم، وكثيرا ما كان يبلور اللقاءات المشتركة بين قادة المقاومين للتنسيق وتذليل العقبات وصياغة الإستراتيجيات.

يؤكد القيادي في حركة فتح جمال حويل لمراسلنا أن الراحل قبها كان مايسترو الربط بين المقاومين من مختلف الفصائل في معركة مخيم جنين، وفي تشكيل رؤية الوحدة، وكانت له علاقة مباشرة بالاستشهاديين والمقاومين، وكثير منهم كانت لحظاته حياته الأخيرة في بعض تفاصيلها مع الراحل وصفي قبها.

وأكد حويل أن مخيم جنين يعرف قبها جيدا حتى اللحظات الأخيرة من حياته، حيث آواه المخيم قبل مرضه حين لاحقه الاحتلال، وكان له جهد كبير نعرفه جيدا في إعادة بناء وتشكيل وترميم الحالة المقاومة الموحدة الجديدة في المخيم وجنين.

لم يمكث قبها خارج السجن منذ انتفاضة الأقصى سوى مدَدٍ قصيرة، فقد كان الاعتقال هو الأساس والإفراج هو الاستثناء، ولئن كان من نافلة القول الإشارة إلى أنه الصوت الجريء المدافع عن كل مظلوم والمناصر لكل أسير فإن ما هو غير معروف هو دوره الكبير في إعادة تأسيس الظاهرة اللافتة التي بادرت لها جنين ومخيمها في الأشهر الأخيرة؛ وهي العمل المقاوم المسلح المشترك مرة أخرى والذي تميزت به جنين.

تعرف مفاصل المقاومة بجنين جيدا الدور الكبير الذي ساهم به الراحل قبها في تشكيل اللوحة الجديدة المشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب الأقصى في جنين ومخيمها والتي توجت بملاحم بطولية لافتة وإعادة بناء ظاهرة المقاومة الموحدة من جنين واستنادا لتجربتها الأولى في معركة مخيم جنين الأولى إبان انتفاضة الأقصى.

في الشهور الأخيرة والتي قرر فيها الراحل قبها ألا يسلم نفسه للاحتلال عقب مداهمة منزله في رمضان الماضي لجأ قبها إلى مخيم جنين ليكون بين حاضنة المقاومة الجديدة التي ساهم في بلورتها لتشكل حماية له، وبالفعل لم يخذله المقاومون في أحد الاشتباكات العنيفة التي وقعت قبل أشهر في محيط منزله حين حاول الاحتلال اعتقاله ولقّن المقاومون بالرصاص جيش الاحتلال درسا قاسيا.

يستذكر أحد المقاومين في حديثه لمراسلنا كيف كانوا يرصدون المنطقة لحماية قبها، وفي إحدى المرات كان يهم بدخول منزله في حين رصد مقاومون وحدات خاصة في المنطقة فحذروه لينسحب من المنطقة ويلجأ للمخيم، وكان ذلك قبل مرضه بمدّة قصيرة.

عاش قبها أيامه الأخيرة قبل أن يقعده المرض في أزقة المخيم يشحذ الهمم من جديد، وكان آخر فعالية شارك بها هو خروجه لاستقبال الأسيرة المحررة أنهار الديك قرب معسكر سالم الصهيوني رغم خطورة ذلك عليه؛ فهو مطلوب للاحتلال.

لا يشكل ما سبق سوى أجزاء بسيطة من شخصية عظيمة نذرت نفسها للجهاد بأشكاله كافة، لذلك لم يكن غريبا أن يكون تشييعه استفتاء عظيما على نهج المقاومة التي عدها رسالته الوحيدة في هذه الحياة.

وعلق النائب في المجلس التشريعي، فتحي قرعاوي، المشاركة الواسعة في تشييع قبها، وقال: الحشود الكبيرة المشاركة في تشييع جثمان القائد الوطني وصفي قبها، تعيد الأمل إلى فلسطين والأمة كلها.

وقال قرعاوي: "إن الجماهير هائلة العدد التي شاركت في تشييع جثمان أبي أسامة اليوم تلمس في عيونها عمق الحزن وصدق اللهجة عند الهتاف، بل وكم رأينا عيونًا باكية رغم أن الكثيرين يعرفونه عن بعد".

وأضاف أن "جنازة اليوم بمثل هذا العدد وهذا الوقت الذي يعيش فيه الوضع العربي والفلسطيني حالة من الترهل، لتعيد الأمل إلى فلسطين والأمة كلها أن عرق الحق لا يزال ينبض في الحياة، وهو حي وموجود وربما يتصدر المشهد في قادم الأيام، وهذا ما لمسه وأشار إليه الكثيرون".

المركز الفلسطيني للإعلام