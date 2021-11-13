العالم - اليمن

وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن قائد اللواء الخامس عمالقة "أبوهارون اليافعي"، وقع أسيرا في قبضة القوات اليمنية بمديرية التحيتا، جنوبي الحديدة ( غربي اليمن).

وبحسب موقع الخبر اليمني فقد أوضحت المصادر، أن "اليافعي" وقع في الأسر، مساء الجمعة، مع عدد من قوات اللواء بعد حصاره شمال مديرية التحيتا، عقب اشتباكات اندلعت على خلفية الانسحاب المفاجئ من المديرية.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش واللجان اليمنية أحكمت سيطرتها على المديرية، وبقية المناطق التي انسحبت منها القوات السعودية ومرتزقتها، خلال اليومين الماضيين.